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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Додано: Суб 30 лис, 2019 09:58
demichh написав:
ага после обновления приложение не открывается, если не дашь доступ к телефону, геолокации и тел. книге
Да что вы говорите? У меня по умолчанию права на местоположение, память и телефон. Всё работает, Андроид 9.
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Vorlon
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