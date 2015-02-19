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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1429143014311432

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 179
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 02:38

  demichh написав:ага после обновления приложение не открывается, если не дашь доступ к телефону, геолокации и тел. книге :(
А пусть запрашивают. У меня там на симке штук 10-15 моих номеров и все те которые по умолчанию стоят (баланс,перезвоните,мой номер и т.д.)Ну и вызов такси.Думаю много они интересного с этого поимели.ГЫ ГЫ :lol:
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 09:58

  demichh написав:ага после обновления приложение не открывается, если не дашь доступ к телефону, геолокации и тел. книге :(

Да что вы говорите? У меня по умолчанию права на местоположение, память и телефон. Всё работает, Андроид 9.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 14:54

Кешбек грудня

Максимальний кешбек на грудень за рахунок власних коштів:
20% - Кіно
10% - Таксі
5% - Розваги та спорт (СпортБанк, 10%)
3% - Кафе та ресторани (А шо Алка скажет?)
3% - Одяг та взуття (Пудра 5% кредитные)
3% - Краса (Пудра 3% кредитные)
2% - Продукти та супермаркети (Б5 2% кредитные)
.... а де билеты? НГ ж на носу :evil:

Партнерський кешбек:
15% - EnglishDom
10% - SWEET.TV
5% - Glusco
5% - Eldorado
3% - Toplyvo UA
2% - Твоя Шина
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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