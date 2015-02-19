А пусть запрашивают. У меня там на симке штук 10-15 моих номеров и все те которые по умолчанию стоят (баланс,перезвоните,мой номер и т.д.)Ну и вызов такси.Думаю много они интересного с этого поимели.ГЫ ГЫ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 лис, 2019 02:38
А пусть запрашивают. У меня там на симке штук 10-15 моих номеров и все те которые по умолчанию стоят (баланс,перезвоните,мой номер и т.д.)Ну и вызов такси.Думаю много они интересного с этого поимели.ГЫ ГЫ
Додано: Суб 30 лис, 2019 09:58
Додано: Суб 30 лис, 2019 14:54
Кешбек грудня
Максимальний кешбек на грудень за рахунок власних коштів:
20% - Кіно
10% - Таксі
5% - Розваги та спорт (СпортБанк, 10%)
3% - Кафе та ресторани (А шо Алка скажет?)
3% - Одяг та взуття (Пудра 5% кредитные)
3% - Краса (Пудра 3% кредитные)
2% - Продукти та супермаркети (Б5 2% кредитные)
.... а де билеты? НГ ж на носу
Партнерський кешбек:
15% - EnglishDom
10% - SWEET.TV
5% - Glusco
5% - Eldorado
3% - Toplyvo UA
2% - Твоя Шина
... делайте хоть что-нибудь!
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