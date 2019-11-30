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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1430143114321433>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 179
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 02:38

  demichh написав:ага после обновления приложение не открывается, если не дашь доступ к телефону, геолокации и тел. книге :(
А пусть запрашивают. У меня там на симке штук 10-15 моих номеров и все те которые по умолчанию стоят (баланс,перезвоните,мой номер и т.д.)Ну и вызов такси.Думаю много они интересного с этого поимели.ГЫ ГЫ :lol:
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 09:58

  demichh написав:ага после обновления приложение не открывается, если не дашь доступ к телефону, геолокации и тел. книге :(

Да что вы говорите? У меня по умолчанию права на местоположение, память и телефон. Всё работает, Андроид 9.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 14:54

Кешбек грудня

Максимальний кешбек на грудень за рахунок власних коштів:
20% - Кіно
10% - Таксі
5% - Розваги та спорт (СпортБанк, 10%)
3% - Кафе та ресторани (А шо Алка скажет?)
3% - Одяг та взуття (Пудра 5% кредитные)
3% - Краса (Пудра 3% кредитные)
2% - Продукти та супермаркети (Б5 2% кредитные)
.... а де билеты? НГ ж на носу :evil:

Партнерський кешбек:
15% - EnglishDom
10% - SWEET.TV
5% - Glusco
5% - Eldorado
3% - Toplyvo UA
2% - Твоя Шина
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 15:29

Re: А-Банк

clientage написав:Максимальний кешбек на грудень за рахунок власних коштів:
20% - Кіно
10% - Таксі
5% - Розваги та спорт (СпортБанк, 10%)
3% - Кафе та ресторани (А шо Алка скажет?)
3% - Одяг та взуття (Пудра 5% кредитные)
3% - Краса (Пудра 3% кредитные)
2% - Продукти та супермаркети (Б5 2% кредитные)
.... а де билеты? НГ ж на носу :evil:

Партнерський кешбек:
15% - EnglishDom
10% - SWEET.TV
5% - Glusco
5% - Eldorado
3% - Toplyvo UA
2% - Твоя Шина
Билеты на КоКо, под 7% и красота по 10ть за кредит
anis
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 00:10

Re: А-Банк

Знатоки, просветите. В а-банке есть ограничение по сумме пополнения депозита?
escobar
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 00:14

  escobar написав:Знатоки, просветите. В а-банке есть ограничение по сумме пополнения депозита?

Старых нет. Новых да. С какой целью интересуетесь?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 07:05

Ось таке питання

Друзі, може хто тестував напряму СЕПити на депо а-банки? Бо по зеленій мінус, а треба перекинути певну суму з іншого банку на депо в абанку і бажано ж без додаткових втрат :-)
1finanсier
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 08:47

Re: А-Банк

1finanсier, тестував тільки СЕП на Зе-кредитку як на 2620, так і на IBAN — чудово поповнювалось :D
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 09:27

  1finanсier написав:Друзі, може хто тестував напряму СЕПити на депо а-банки? Бо по зеленій мінус, а треба перекинути певну суму з іншого банку на депо в абанку і бажано ж без додаткових втрат :-)

Так зачем пополнять? Ведь КБ дают тока за открытие нового вклада :idea:
Поэтому нуна размещаться на новом вкладе через перевод СЭПом на КдВ, там комисс будет при зачислении 0.5%, но и КБ там 1% (обещают). Мож через месяц и выплатят :roll:
А вааще заведите 2ю Зе-дебетку, отак им все и объясните -- хай шевелятся, неуки :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 09:33

  clientage написав:
  1finanсier написав:Друзі, може хто тестував напряму СЕПити на депо а-банки? Бо по зеленій мінус, а треба перекинути певну суму з іншого банку на депо в абанку і бажано ж без додаткових втрат :-)

Так зачем пополнять? Ведь КБ дают тока за открытие нового вклада :idea:
Поэтому нуна размещаться на новом вкладе через перевод СЭПом на КдВ, там комисс будет при зачислении 0.5%, но и КБ там 1% (обещают). Мож через месяц и выплатят :roll:
А вааще заведите 2ю Зе-дебетку, отак им все и объясните -- хай шевелятся, неуки :evil:


При p2p быстро платят кешбек - "сегодня на завтра". При СЭПе - могут тянуть, наверное...
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jay2004
 
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