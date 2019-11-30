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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 гру, 2019 09:35
чомусь депозити не відображаються (((
Слава Україні! /читаю усіх/
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Pupsik
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Додано: Нед 01 гру, 2019 09:40
jay2004 написав: clientage написав: 1finanсier написав:
Друзі, може хто тестував напряму СЕПити на депо а-банки? Бо по зеленій мінус, а треба перекинути певну суму з іншого банку на депо в абанку і бажано ж без додаткових втрат
Так зачем пополнять? Ведь КБ дают тока за открытие нового вклада
Поэтому нуна размещаться на новом вкладе через перевод СЭПом на КдВ, там комисс будет при зачислении 0.5%, но и КБ там 1% (обещают). Мож через месяц и выплатят
А вааще заведите 2ю Зе-дебетку, отак им все и объясните -- хай шевелятся, неуки
При p2p быстро платят кешбек - "сегодня на завтра". При СЭПе - могут тянуть, наверное...
Даас, реально могут тянуть, и похоже уже 3-4 нед
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 01 гру, 2019 09:44
jay2004 написав:
При p2p быстро платят кешбек - "сегодня на завтра". При СЭПе - могут тянуть, наверное...
И при p2p КБ платят как придётся. Один раз получил на 3-ий день, а второй раз через 2 недели после открытия вклада.
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Додано: Нед 01 гру, 2019 09:45
clientage написав: 1finanсier написав:
Друзі, може хто тестував напряму СЕПити на депо а-банки? Бо по зеленій мінус, а треба перекинути певну суму з іншого банку на депо в абанку і бажано ж без додаткових втрат
Так зачем пополнять? Ведь КБ дают тока за открытие нового вклада
Поэтому нуна размещаться на новом вкладе через перевод СЭПом на КдВ, там комисс будет при зачислении 0.5%, но и КБ там 1% (обещают). Мож через месяц и выплатят
А вааще заведите 2ю Зе-дебетку, отак им все и объясните -- хай шевелятся, неуки
намагався відкрити другу зелену - не дають, гади - що у відділенні, що на теплій в унісон кажуть що у клієнта може бути лише одна зелена картка, і байдуже їм, що я кажу, що друга мені потрібна без кред. ліміту, а як дебітна.
Щодо відкриття по акції, то мені вона не надто для цього випадку підходить, бо теперішні вільні кошти мені потрібні будуть у квітні, тож хотів по максимому забити свій 18%ий квітневий стовбчик.
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1finanсier
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Додано: Нед 01 гру, 2019 10:18
Pupsik написав:
чомусь депозити не відображаються (((
Есть такое (и в ВЕБЕ, и приложухе). Вангую, понижение ставок...
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jay2004
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Додано: Нед 01 гру, 2019 10:29
jay2004 написав:
При СЭПе - могут тянуть, наверное...
Переводив з альфи по реквізитам на зелену виплатили кешбек через місяць. Депо також не видно, але думаю що ставки ще зараз не понизять.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Нед 01 гру, 2019 10:52
приятно, шо за сеп тоже дают
а то формулировки в условиях у них не очень
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v57
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Нед 01 гру, 2019 00:00
Kevin
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