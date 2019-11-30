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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1430143114321433

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 179
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 09:35

чомусь депозити не відображаються (((
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 09:40

  jay2004 написав:
  clientage написав:
  1finanсier написав:Друзі, може хто тестував напряму СЕПити на депо а-банки? Бо по зеленій мінус, а треба перекинути певну суму з іншого банку на депо в абанку і бажано ж без додаткових втрат :-)

Так зачем пополнять? Ведь КБ дают тока за открытие нового вклада :idea:
Поэтому нуна размещаться на новом вкладе через перевод СЭПом на КдВ, там комисс будет при зачислении 0.5%, но и КБ там 1% (обещают). Мож через месяц и выплатят :roll:
А вааще заведите 2ю Зе-дебетку, отак им все и объясните -- хай шевелятся, неуки :evil:


При p2p быстро платят кешбек - "сегодня на завтра". При СЭПе - могут тянуть, наверное...

Даас, реально могут тянуть, и похоже уже 3-4 нед :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 09:44

  jay2004 написав:При p2p быстро платят кешбек - "сегодня на завтра". При СЭПе - могут тянуть, наверное...

И при p2p КБ платят как придётся. Один раз получил на 3-ий день, а второй раз через 2 недели после открытия вклада.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 09:45

  clientage написав:
  1finanсier написав:Друзі, може хто тестував напряму СЕПити на депо а-банки? Бо по зеленій мінус, а треба перекинути певну суму з іншого банку на депо в абанку і бажано ж без додаткових втрат :-)

Так зачем пополнять? Ведь КБ дают тока за открытие нового вклада :idea:
Поэтому нуна размещаться на новом вкладе через перевод СЭПом на КдВ, там комисс будет при зачислении 0.5%, но и КБ там 1% (обещают). Мож через месяц и выплатят :roll:
А вааще заведите 2ю Зе-дебетку, отак им все и объясните -- хай шевелятся, неуки :evil:

намагався відкрити другу зелену - не дають, гади - що у відділенні, що на теплій в унісон кажуть що у клієнта може бути лише одна зелена картка, і байдуже їм, що я кажу, що друга мені потрібна без кред. ліміту, а як дебітна.
Щодо відкриття по акції, то мені вона не надто для цього випадку підходить, бо теперішні вільні кошти мені потрібні будуть у квітні, тож хотів по максимому забити свій 18%ий квітневий стовбчик.
1finanсier
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 10:18

  Pupsik написав:чомусь депозити не відображаються (((


Есть такое (и в ВЕБЕ, и приложухе). Вангую, понижение ставок...
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 10:29

Re: А-Банк

  jay2004 написав:При СЭПе - могут тянуть, наверное...


Переводив з альфи по реквізитам на зелену виплатили кешбек через місяць. Депо також не видно, але думаю що ставки ще зараз не понизять.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 10:52

приятно, шо за сеп тоже дают
а то формулировки в условиях у них не очень
v57
 
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