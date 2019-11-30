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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 179
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 16:23

  clientage написав:
  ramaz написав:
  clientage написав:Даас, реально могут тянуть, и похоже уже 3-4 нед

Мне за р2р выплатили через полторы недели (и то после заявки).
За СЭП жду уже месяц. Заявка, заявка на заявку...

Пишите им в мордокнигу :evil:

Позвонили через неделю после заявки. Сообщили, что все условия я выполнил, и что выплатят в течении 7 дней, т.к сумма большая и зашла через транзитник. СЭП.
lel
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 16:56

Подскажите, а есть ли по Зеленой комиссия за рассчеты в валюте отличной от валюты карты? Или чистый курс, который висит на сайте?
Gost2013
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 17:08

Re: А-Банк

  Gost2013 написав:Подскажите, а есть ли по Зеленой комиссия за рассчеты в валюте отличной от валюты карты? Или чистый курс, который висит на сайте?

Дополнительной комиссии нет, чистый курс с сайта, но у меня бывали расхождения в тысячных.
ingtrans
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