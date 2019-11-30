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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 гру, 2019 16:23
clientage написав: ramaz написав: clientage написав:
Даас, реально могут тянуть, и похоже уже 3-4 нед
Мне за р2р выплатили через полторы недели (и то после заявки).
За СЭП жду уже месяц. Заявка, заявка на заявку...
Пишите им в мордокнигу
Позвонили через неделю после заявки. Сообщили, что все условия я выполнил, и что выплатят в течении 7 дней, т.к сумма большая и зашла через транзитник. СЭП.
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lel
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Додано: Нед 01 гру, 2019 16:56
Подскажите, а есть ли по Зеленой комиссия за рассчеты в валюте отличной от валюты карты? Или чистый курс, который висит на сайте?
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Gost2013
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Додано: Нед 01 гру, 2019 17:08
Gost2013 написав:
Подскажите, а есть ли по Зеленой комиссия за рассчеты в валюте отличной от валюты карты? Или чистый курс, который висит на сайте?
Дополнительной комиссии нет, чистый курс с сайта, но у меня бывали расхождения в тысячных.
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ingtrans
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Нед 01 гру, 2019 11:31
Kevin
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