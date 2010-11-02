Позвонили через неделю после заявки. Сообщили, что все условия я выполнил, и что выплатят в течении 7 дней, т.к сумма большая и зашла через транзитник. СЭП.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 гру, 2019 16:23
Позвонили через неделю после заявки. Сообщили, что все условия я выполнил, и что выплатят в течении 7 дней, т.к сумма большая и зашла через транзитник. СЭП.
Додано: Нед 01 гру, 2019 16:56
Подскажите, а есть ли по Зеленой комиссия за рассчеты в валюте отличной от валюты карты? Или чистый курс, который висит на сайте?
Додано: Нед 01 гру, 2019 17:08
Re: А-Банк
Додано: Нед 01 гру, 2019 17:52
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