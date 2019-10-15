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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 гру, 2019 13:35
v57 написав:
а до когда это счастье- 18.5 + кб?
вроде до конца января?
Акція діє з 15.10.2019р.-15.01.2020р.https://a-bank.com.ua/news/winter-stock
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