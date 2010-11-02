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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1432143314341435

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 179
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 13:35

  v57 написав:а до когда это счастье- 18.5 + кб?
вроде до конца января?



Акція діє з 15.10.2019р.-15.01.2020р.

https://a-bank.com.ua/news/winter-stock
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 15:30

  greenozon написав:
  v57 написав:а до когда это счастье- 18.5 + кб?
вроде до конца января?



Акція діє з 15.10.2019р.-15.01.2020р.

https://a-bank.com.ua/news/winter-stock

Зауважте, ніхто не гарантує, що до 15.01 буде 18.5. Там пишуть про +1 так КБ.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 15:36

Re: А-Банк

  klug написав:Там пишуть про +1 так КБ.

дуже влучно підмітили, колего!

тому садим стовбовий сад поки садиться :)
+50грн !
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greenozon
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