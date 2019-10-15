Акція діє з 15.10.2019р.-15.01.2020р.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 гру, 2019 13:35
Акція діє з 15.10.2019р.-15.01.2020р.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 02 гру, 2019 15:30
Зауважте, ніхто не гарантує, що до 15.01 буде 18.5. Там пишуть про +1 так КБ.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 02 гру, 2019 15:36
Re: А-Банк
дуже влучно підмітили, колего!
тому садим стовбовий сад поки садиться
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 02 гру, 2019 16:34
Додано: Пон 02 гру, 2019 17:09
Ломбард кинул меня на голодную жисть.
Сегодня при попытке снять %% банкомат ОЩАДА И З ЬЯ Л карту.
К А П Е Ц . Хорошо, что хоть чек беру , есть докази.
Парень на горячке - говорит по сроку , варварство.
Хлеб да вода , наша еда.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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