Акція діє з 15.10.2019р.-15.01.2020р.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 гру, 2019 13:35
Акція діє з 15.10.2019р.-15.01.2020р.
Додано: Пон 02 гру, 2019 15:30
Зауважте, ніхто не гарантує, що до 15.01 буде 18.5. Там пишуть про +1 так КБ.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 02 гру, 2019 15:36
Re: А-Банк
дуже влучно підмітили, колего!
тому садим стовбовий сад поки садиться
Додано: Пон 02 гру, 2019 16:34
Додано: Пон 02 гру, 2019 17:09
Ломбард кинул меня на голодную жисть.
Сегодня при попытке снять %% банкомат ОЩАДА И З ЬЯ Л карту.
К А П Е Ц . Хорошо, что хоть чек беру , есть докази.
Парень на горячке - говорит по сроку , варварство.
Хлеб да вода , наша еда.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Пон 02 гру, 2019 18:20
В братків слід мати дві КДВ.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 02 гру, 2019 18:54
але не забувайте що ці саджанці мають цікавий мультиплікаторний ефект!
підказка - сума поповнення росте із міс в міс (якщо норм. підливати своє дерево)
Додано: Пон 02 гру, 2019 19:23
Ще б вони компенсували полив, як їхні кумири, а не лише сам факт озеленення...
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 02 гру, 2019 19:57
Re: А-Банк
Да братику , п1дор-оператор "зробив мены добре" та заблокував карттку и ОНА ПРОПАЛА ИЗ А24. К А П Е Ц. Карты не видно, картсчета не видно , ДЕНЕГ НЕ ВИДНО.
Оце тоб1 пластик, оце тоб1 банк.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Пон 02 гру, 2019 20:13
Нема ради...слід йти в відділення...перевипускати.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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