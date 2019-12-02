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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 гру, 2019 20:29
Квесторе_поверніться написав:
Нема ради...слід йти в відділення...перевипускати.
сніг раніше мене пішлв
чекатиму відлиги - осадочек остался , льомбард .
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Додано: Пон 02 гру, 2019 20:37
novichok написав: greenozon написав:
але не забувайте що ці саджанці мають цікавий мультиплікаторний ефект!
підказка - сума поповнення росте із міс в міс (якщо норм. підливати своє дерево)
Поповененя без обмежень. Так написало при открытии депо.
А ще Братки взагалі можуть поповнення заборонити...
Так що тут стовпці навіть по 10000 ризикові.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 02 гру, 2019 20:38
Квесторе_поверніться написав: novichok написав: greenozon написав:
але не забувайте що ці саджанці мають цікавий мультиплікаторний ефект!
підказка - сума поповнення росте із міс в міс (якщо норм. підливати своє дерево)
Поповененя без обмежень. Так написало при открытии депо.
А ще Братки взагалі можуть поповнення заборонити...
Так що тут стовпці навіть по 10000 ризикові.
это да
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novichok
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Додано: Пон 02 гру, 2019 20:53
novichok написав: greenozon написав:
але не забувайте що ці саджанці мають цікавий мультиплікаторний ефект!
підказка - сума поповнення росте із міс в міс (якщо норм. підливати своє дерево)
Поповененя без обмежень. Так написало при открытии депо.
депошки різні бувають
так, є ще такі (старого взірця), які можна поповнювати необмеженою сумою
а ви вже акційний депозит відкривали. місяць вже пройшов?
я вже ефект "мультиплікатора" побачив на власні очі
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greenozon
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Додано: Пон 02 гру, 2019 20:53
Goodman написав:
оператор "зробив мены добре" та заблокував карттку и ОНА ПРОПАЛА ИЗ А24.
Поки була не заблокована, можна було потягти альфою грошики без комісу.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Пон 02 гру, 2019 21:09
novichok написав: greenozon написав:
але не забувайте що ці саджанці мають цікавий мультиплікаторний ефект!
підказка - сума поповнення росте із міс в міс (якщо норм. підливати своє дерево)
Поповененя без обмежень. Так написало при открытии депо.
При открытии - да. При пополнении пишет уже сумму из расчета суммы открытия.
(для новых)
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Додано: Пон 02 гру, 2019 23:32
Ой+ написав: Goodman написав:
оператор "зробив мены добре" та заблокував карттку и ОНА ПРОПАЛА ИЗ А24.
Поки була не заблокована, можна було потягти альфою грошики без комісу.
Вряд ли у меня в октябре закончилась и в ноябре я с нее даже на уни уже не мог перевести, хоть все светилось. Сомневаюсь, что альфа позволит дату прошлого месяца ввести.
Но у меня хоть карта и счет светились пока не поменял в отделении.
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