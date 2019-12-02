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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1433143414351436

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 179
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 20:29

Re: А-Банк

  Квесторе_поверніться написав:Нема ради...слід йти в відділення...перевипускати.


сніг раніше мене пішлв
чекатиму відлиги - осадочек остался , льомбард .
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 20:35

  greenozon написав:
але не забувайте що ці саджанці мають цікавий мультиплікаторний ефект! :)
підказка - сума поповнення росте із міс в міс (якщо норм. підливати своє дерево)
:)

Поповененя без обмежень. Так написало при открытии депо.
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 20:37

  novichok написав:
  greenozon написав:
але не забувайте що ці саджанці мають цікавий мультиплікаторний ефект! :)
підказка - сума поповнення росте із міс в міс (якщо норм. підливати своє дерево)
:)

Поповененя без обмежень. Так написало при открытии депо.

А ще Братки взагалі можуть поповнення заборонити...
Так що тут стовпці навіть по 10000 ризикові.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 20:38

  Квесторе_поверніться написав:
  novichok написав:
  greenozon написав:
але не забувайте що ці саджанці мають цікавий мультиплікаторний ефект! :)
підказка - сума поповнення росте із міс в міс (якщо норм. підливати своє дерево)
:)

Поповененя без обмежень. Так написало при открытии депо.

А ще Братки взагалі можуть поповнення заборонити...
Так що тут стовпці навіть по 10000 ризикові.

это да
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 20:53

  novichok написав:
  greenozon написав:
але не забувайте що ці саджанці мають цікавий мультиплікаторний ефект! :)
підказка - сума поповнення росте із міс в міс (якщо норм. підливати своє дерево)
:)

Поповененя без обмежень. Так написало при открытии депо.


депошки різні бувають
так, є ще такі (старого взірця), які можна поповнювати необмеженою сумою
а ви вже акційний депозит відкривали. місяць вже пройшов? :)
я вже ефект "мультиплікатора" побачив на власні очі
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 20:53

Re: А-Банк

  Goodman написав:оператор "зробив мены добре" та заблокував карттку и ОНА ПРОПАЛА ИЗ А24.


Поки була не заблокована, можна було потягти альфою грошики без комісу.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 21:09

  novichok написав:
  greenozon написав:
але не забувайте що ці саджанці мають цікавий мультиплікаторний ефект! :)
підказка - сума поповнення росте із міс в міс (якщо норм. підливати своє дерево)
:)

Поповененя без обмежень. Так написало при открытии депо.

При открытии - да. При пополнении пишет уже сумму из расчета суммы открытия.
(для новых)
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 23:32

  Ой+ написав:
  Goodman написав:оператор "зробив мены добре" та заблокував карттку и ОНА ПРОПАЛА ИЗ А24.


Поки була не заблокована, можна було потягти альфою грошики без комісу.

Вряд ли у меня в октябре закончилась и в ноябре я с нее даже на уни уже не мог перевести, хоть все светилось. Сомневаюсь, что альфа позволит дату прошлого месяца ввести.
Но у меня хоть карта и счет светились пока не поменял в отделении.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 08:39

Re: А-Банк

При ВА можно гасить кредитку средствами на КДВ?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 08:47

  andreyiskra написав:При ВА можно гасить кредитку средствами на КДВ?

Нет
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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