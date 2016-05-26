Нипонятки с тарифами, на сайте каша-малаша.
Смотрю карту "зеленая" - дают ссылку на "2.5.3. Платежі по телефону"
Какая комиссия за платежи по реквизитам? Нипанятно!
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 гру, 2019 20:41
Re: А-Банк
Задумываюсь об открытии счет в банке.
Нипонятки с тарифами, на сайте каша-малаша.
Смотрю карту "зеленая" - дают ссылку на "2.5.3. Платежі по телефону"
Какая комиссия за платежи по реквизитам? Нипанятно!
Додано: Вів 03 гру, 2019 20:48
Re: А-Банк
Кто дает? На главной странице есть ссылка на карту Зеленая, а там есть тарифы -
|