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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1434143514361437

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 179
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 20:41

Re: А-Банк

Задумываюсь об открытии счет в банке.
Нипонятки с тарифами, на сайте каша-малаша.
Смотрю карту "зеленая" - дают ссылку на "2.5.3. Платежі по телефону" https://conditions-and-rules.a-bank.com ... 5/?lang=uk
Какая комиссия за платежи по реквизитам? Нипанятно!
vpchelko
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 20:48

Re: А-Банк

  vpchelko написав:Смотрю карту "зеленая" - дают ссылку на "2.5.3. Платежі по телефону"

Кто дает? На главной странице есть ссылка на карту Зеленая, а там есть тарифы - https://a-bank.com.ua/green/tariffs.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 21:03

  ingtrans написав:
  vpchelko написав:Смотрю карту "зеленая" - дают ссылку на "2.5.3. Платежі по телефону"

Кто дает? На главной странице есть ссылка на карту Зеленая, а там есть тарифы - https://a-bank.com.ua/green/tariffs.

А дальше смотрели
Тарифи за проведення комунальних платежів та платежів за реквізитами
- Посилання

?

Возвращаемся к моему вопросу...
vpchelko
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 21:11

  vpchelko написав:
  ingtrans написав:А дальше смотрели

Так никто не мешает пойти в тарифы - https://conditions-and-rules.a-bank.com ... 7/?lang=uk
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 21:12

ingtrans
Зеленая карта где?
Договорной/бездоговорной платеж? Меня интересует простой платеж по реквизитам (погашать кредит по реквизитам в другом банке, можно и П2П переводом, но они не выгодны)
Востаннє редагувалось vpchelko в Вів 03 гру, 2019 21:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 21:17

  vpchelko написав:ingtrans
Зеленая карта где?

Вам тарифы за платежами нужны или чтобы там написали слово "Зеленая"? :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 21:20

ingtrans

Ну тарифы за платежи для Универсальной и КДВ отличаются, а по Зеленой секрет прямо.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 21:24

Re: А-Банк

С завтрашнего дня завезли эплпэй.
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 21:41

Re: А-Банк

  vpchelko написав:Ну тарифы за платежи для Универсальной и КДВ отличаются

Да вроде ж одинаковые, за исключением, конечно, того, что на Универсальной, как и на Зеленой, могут быть кредитные средства, а по ним, конечно, комиссии выше.
ingtrans
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