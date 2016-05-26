Нипонятки с тарифами, на сайте каша-малаша.
Смотрю карту "зеленая" - дают ссылку на "2.5.3. Платежі по телефону"
Какая комиссия за платежи по реквизитам? Нипанятно!
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Додано: Вів 03 гру, 2019 20:41
Re: А-Банк
Задумываюсь об открытии счет в банке.
Нипонятки с тарифами, на сайте каша-малаша.
Смотрю карту "зеленая" - дают ссылку на "2.5.3. Платежі по телефону"
Какая комиссия за платежи по реквизитам? Нипанятно!
Додано: Вів 03 гру, 2019 20:48
Re: А-Банк
Кто дает? На главной странице есть ссылка на карту Зеленая, а там есть тарифы -
Додано: Вів 03 гру, 2019 21:03
А дальше смотрели
?
Возвращаемся к моему вопросу...
Додано: Вів 03 гру, 2019 21:11
Так никто не мешает пойти в тарифы -
Додано: Вів 03 гру, 2019 21:12
ingtrans
Зеленая карта где?
Договорной/бездоговорной платеж? Меня интересует простой платеж по реквизитам (погашать кредит по реквизитам в другом банке, можно и П2П переводом, но они не выгодны)
Востаннє редагувалось vpchelko в Вів 03 гру, 2019 21:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 03 гру, 2019 21:17
Додано: Вів 03 гру, 2019 21:20
ingtrans
Ну тарифы за платежи для Универсальной и КДВ отличаются, а по Зеленой секрет прямо.
Додано: Вів 03 гру, 2019 21:24
Re: А-Банк
С завтрашнего дня завезли эплпэй.
Додано: Вів 03 гру, 2019 21:41
Re: А-Банк
Додано: Вів 03 гру, 2019 23:10
ingtrans
Это не вариант. Эти банки. То каждый месяц меняют ставки по депо, то еще какая-то хрень.
А чё я заинтересовался. Конкорд порезала условия по картам InJoy / Доходная. Пол года прошло, меняли условия 2 раза - ну мать ихнею... Думал идеальные условия, но мать ихнюю...
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