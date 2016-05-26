завезли Яблоки, пресс релизы уже в новостях
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 гру, 2019 12:00
Додано: Сер 04 гру, 2019 12:57
От абанка ничего не пришло по этому поводу.
Зато от Форварда пришел пуш про запуск эпл-пея
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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