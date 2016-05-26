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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1435143614371438

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 179
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 12:00

  unlock написав:С завтрашнего дня завезли эплпэй.


завезли Яблоки, пресс релизы уже в новостях
STIGA
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 12:57

  STIGA написав:
  unlock написав:С завтрашнего дня завезли эплпэй.


завезли Яблоки, пресс релизы уже в новостях

От абанка ничего не пришло по этому поводу.
Зато от Форварда пришел пуш про запуск эпл-пея :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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