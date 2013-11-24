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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 гру, 2019 17:55
Господа, а есть кто то из вас, кто серьезно заплыл за буйки в ломбарде? Жадность не дает покоя.. На днях нужно пристроить 150к, а шапито давно под фонд... Куда нести не знаю, была надежда на моню, но и там порезали процент. Что у нас есть на сегодня 18+ с ежемесячной?
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логан1919
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Додано: Суб 07 гру, 2019 18:01
логан1919 только второй аккаунт.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: Суб 07 гру, 2019 18:01
земельный капитал 18% +лохотрон от 0,75% + 1000 грн за сумму в 100 тыс. на депо
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demichh
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Додано: Суб 07 гру, 2019 18:25
demichh написав:
земельный капитал 18% +лохотрон от 0,75% + 1000 грн за сумму в 100 тыс. на депо
+лохотрон таки от 0,50%
а оте +1000грн выплатят к концу месяца
ну а столбик (с ежемес) от 7500грн
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 07 гру, 2019 19:24
mephala написав:
раніше на форумі писали що для відкриття зеленої карти потрібно мати депо в банку на 20К для того щоб кешбек отримувати.
але в тарифах чомусь не бачу цього.
Не знаю где Вы это могли видеть - по уни-голд-с-фото было подобное требование - но надо было иметь депо от 25К. По зеленке ничего подобного не было - моя жена открывала как новый клиент с 0 вкладов (их еще почти полгода после этого было 0 пока "Зимний запас" не появился). Так что или Вам что-то приснилось или Вы что-то путаете - зеленку открывают легко и сразу как только вы захотите это сделать и посетите отделение.
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Flamingo
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Додано: Суб 07 гру, 2019 20:13
Flamingo написав: mephala написав:
раніше на форумі писали що для відкриття зеленої карти потрібно мати депо в банку на 20К для того щоб кешбек отримувати.
але в тарифах чомусь не бачу цього.
Не знаю где Вы это могли видеть - по уни-голд-с-фото было подобное требование - но надо было иметь депо от 25К. По зеленке ничего подобного не было - моя жена открывала как новый клиент с 0 вкладов (их еще почти полгода после этого было 0 пока "Зимний запас" не появился). Так что или Вам что-то приснилось или Вы что-то путаете - зеленку открывают легко и сразу как только вы захотите это сделать и посетите отделение.
Так же само, открывал как новый клиент, когда Зеленая только появилась. Закинул 200 грн для теста, выбрал категории кешбека и скупился в Сильпо на них. Кешбек отобразился сразу в приложении
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jurasja
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Додано: Суб 07 гру, 2019 20:46
Продержится ли ставка до окончания акции?
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vpchelko
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Додано: Суб 07 гру, 2019 20:51
vpchelko написав:
Продержится ли ставка до окончания акции?
Боюсь що ні, враховуючи більше 2% падіння в Приваті з 10.12.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Суб 07 гру, 2019 21:24
vpchelko написав:
Продержится ли ставка до окончания акции?
на наступному тижні НБУ буде переглядати облікову ставку
враховуючи тенденцію, дуже йморвіно що вона знову піде вниз, а за нею усе решта
включно із депошками
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greenozon
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Додано: Суб 07 гру, 2019 23:19
Flamingo написав: mephala написав:
раніше на форумі писали що для відкриття зеленої карти потрібно мати депо в банку на 20К для того щоб кешбек отримувати.
але в тарифах чомусь не бачу цього.
Не знаю где Вы это могли видеть - по уни-голд-с-фото было подобное требование - но надо было иметь депо от 25К. По зеленке ничего подобного не было - моя жена открывала как новый клиент с 0 вкладов (их еще почти полгода после этого было 0 пока "Зимний запас" не появился). Так что или Вам что-то приснилось или Вы что-то путаете - зеленку открывают легко и сразу как только вы захотите это сделать и посетите отделение.
та мабуть то було про уни-голд-с-фото.
а для свинорильства уни-голд-с-фото краща чи однакова з зеленою?
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mephala
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