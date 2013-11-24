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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1441144214431444>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 179
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 17:55

Re: А-Банк

Господа, а есть кто то из вас, кто серьезно заплыл за буйки в ломбарде? Жадность не дает покоя.. На днях нужно пристроить 150к, а шапито давно под фонд... Куда нести не знаю, была надежда на моню, но и там порезали процент. Что у нас есть на сегодня 18+ с ежемесячной?
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 18:01

логан1919 только второй аккаунт.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 18:01

логан1919

земельный капитал 18% +лохотрон от 0,75% + 1000 грн за сумму в 100 тыс. на депо
demichh
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 18:25

  demichh написав:земельный капитал 18% +лохотрон от 0,75% + 1000 грн за сумму в 100 тыс. на депо

+лохотрон таки от 0,50% :wink:
а оте +1000грн выплатят к концу месяца :wink:
ну а столбик (с ежемес) от 7500грн
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 19:24

Re: А-Банк

  mephala написав:раніше на форумі писали що для відкриття зеленої карти потрібно мати депо в банку на 20К для того щоб кешбек отримувати.
але в тарифах чомусь не бачу цього.

Не знаю где Вы это могли видеть - по уни-голд-с-фото было подобное требование - но надо было иметь депо от 25К. По зеленке ничего подобного не было - моя жена открывала как новый клиент с 0 вкладов (их еще почти полгода после этого было 0 пока "Зимний запас" не появился). Так что или Вам что-то приснилось или Вы что-то путаете - зеленку открывают легко и сразу как только вы захотите это сделать и посетите отделение.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 20:13

  Flamingo написав:
  mephala написав:раніше на форумі писали що для відкриття зеленої карти потрібно мати депо в банку на 20К для того щоб кешбек отримувати.
але в тарифах чомусь не бачу цього.

Не знаю где Вы это могли видеть - по уни-голд-с-фото было подобное требование - но надо было иметь депо от 25К. По зеленке ничего подобного не было - моя жена открывала как новый клиент с 0 вкладов (их еще почти полгода после этого было 0 пока "Зимний запас" не появился). Так что или Вам что-то приснилось или Вы что-то путаете - зеленку открывают легко и сразу как только вы захотите это сделать и посетите отделение.


Так же само, открывал как новый клиент, когда Зеленая только появилась. Закинул 200 грн для теста, выбрал категории кешбека и скупился в Сильпо на них. Кешбек отобразился сразу в приложении
jurasja
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 20:46

Re: А-Банк

Продержится ли ставка до окончания акции?
vpchelko
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 20:51

  vpchelko написав:Продержится ли ставка до окончания акции?

Боюсь що ні, враховуючи більше 2% падіння в Приваті з 10.12.
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 21:24

  vpchelko написав:Продержится ли ставка до окончания акции?


на наступному тижні НБУ буде переглядати облікову ставку
враховуючи тенденцію, дуже йморвіно що вона знову піде вниз, а за нею усе решта
включно із депошками
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 23:19

  Flamingo написав:
  mephala написав:раніше на форумі писали що для відкриття зеленої карти потрібно мати депо в банку на 20К для того щоб кешбек отримувати.
але в тарифах чомусь не бачу цього.

Не знаю где Вы это могли видеть - по уни-голд-с-фото было подобное требование - но надо было иметь депо от 25К. По зеленке ничего подобного не было - моя жена открывала как новый клиент с 0 вкладов (их еще почти полгода после этого было 0 пока "Зимний запас" не появился). Так что или Вам что-то приснилось или Вы что-то путаете - зеленку открывают легко и сразу как только вы захотите это сделать и посетите отделение.

та мабуть то було про уни-голд-с-фото.
а для свинорильства уни-голд-с-фото краща чи однакова з зеленою?
mephala
 
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