Підкажіть, будь ласка, якщо є на КДВ готівка, невже щоб отримати КБ треба проганяти на моню і назад p2p?
Я-то можу і готівку зняти, закинути на моню і p2p. Але ж це марнотратство сил
Простіших опцій нема?
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Додано: Суб 07 гру, 2019 23:26
Підкажіть, будь ласка, якщо є на КДВ готівка, невже щоб отримати КБ треба проганяти на моню і назад p2p?
Я-то можу і готівку зняти, закинути на моню і p2p. Але ж це марнотратство сил
Простіших опцій нема?
Додано: Суб 07 гру, 2019 23:37
Re: А-Банк
Интересно, а если с кдв на Уни перекинуть и открыть депо - дадут кэшбек?
Додано: Суб 07 гру, 2019 23:42
нет, это не по правилам Зимнего запаса
... делайте хоть что-нибудь!
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