RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1441144214431444

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 179
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 23:26

Підкажіть, будь ласка, якщо є на КДВ готівка, невже щоб отримати КБ треба проганяти на моню і назад p2p?
Я-то можу і готівку зняти, закинути на моню і p2p. Але ж це марнотратство сил :)
Простіших опцій нема?
Comando
 
Повідомлень: 429
З нами з: 11.11.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 23:37

Re: А-Банк

Интересно, а если с кдв на Уни перекинуть и открыть депо - дадут кэшбек?
andreyiskra
 
Повідомлень: 786
З нами з: 28.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 23:42

  andreyiskra написав:Интересно, а если с кдв на Уни перекинуть и открыть депо - дадут кэшбек?

нет, это не по правилам Зимнего запаса
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 29775
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2371 раз.
Подякували: 3445 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 1441144214431444
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 7925, 7926, 7927
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
79268 9365958
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 гру, 2019 00:13
Comando
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3579, 3580, 3581
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
35802 4433197
Переглянути останнє повідомлення
Суб 07 гру, 2019 23:58
rollo
Пауер Банк (Банк Січ) 1 ... 19, 20, 21
Модератор » Нед 24 лис, 2013 00:05
204 46687
Переглянути останнє повідомлення
Суб 07 гру, 2019 18:42
darmet

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.