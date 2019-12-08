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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 179
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 23:26

Підкажіть, будь ласка, якщо є на КДВ готівка, невже щоб отримати КБ треба проганяти на моню і назад p2p?
Я-то можу і готівку зняти, закинути на моню і p2p. Але ж це марнотратство сил :)
Простіших опцій нема?
Comando
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 23:37

Re: А-Банк

Интересно, а если с кдв на Уни перекинуть и открыть депо - дадут кэшбек?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 23:42

  andreyiskra написав:Интересно, а если с кдв на Уни перекинуть и открыть депо - дадут кэшбек?

нет, это не по правилам Зимнего запаса
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 06:48

Re: А-Банк

  mephala написав:а для свинорильства уни-голд-с-фото краща чи однакова з зеленою?


має на 5-6 днів менший грейс

  Comando написав:Підкажіть, будь ласка, якщо є на КДВ готівка, невже щоб отримати КБ треба проганяти на моню і назад p2p?


В мене ідентична ідея по депо, який скоро в абанці закінчиться.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 09:39

Re: А-Банк

  mephala написав:а для свинорильства уни-голд-с-фото краща чи однакова з зеленою?

Хуже. Кроме меньшего грейса, что уже отмечалось, по многим вопросам при наличии уни-голд-с-фото но при отсутствии зеленки некоторые сервисы "ломбарда" не работают. К примеру мне 3 месяца не платили "рефералку" - долго тормозили, принимали "заявку на ускорение рассмотрения заявки" и лишь к концу третьего месяца выдали, что не могут выплатить рефералку при отсутствии "зеленки" - пришлось открывать - через пару недель выплатили.
Просто уни-голд-с-фото уже не выпускается и "ломбард" пытается их все позакрывать чтобы вычистить из памяти "воспоминания о старшем брате" - поэтому ИМХО для "свинорыльства" и не только, зеленку просто "маст хэв".
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 09:42

  Ой+ написав:
  Comando написав:Підкажіть, будь ласка, якщо є на КДВ готівка, невже щоб отримати КБ треба проганяти на моню і назад p2p?


В мене ідентична ідея по депо, який скоро в абанці закінчиться.

Готовы рискнуть 0,5% от суммы вклада? Я пас. Лучше прогнать через "традиционные" каналы и не париться. Тоже в начале января крупный депо под 18,5% заканчивается - если к тому времени ставка по новым вкладам будет все еще достойная - то только "проганять"!!!
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 11:39

  ruvex написав:
  lubopytnaya написав:Эх, мужики... Что же вы такие крохоборы? :D

Я походу тут одна, кто не стал заморачиваться всякими схемами п2п и СЕП, дабы получить какой-то никчемный КБ?
Посмотрев на ваши мучения, я даже не стала пытаться что-то переводить, а красиво на каблучках пришла в отделение и совершенно бесплатно внесла в кассу наличку на ЗЕ-карту.
И так семь раз :mrgreen:

Так вот мы на каблучки красивым и набираем с кешбека. :mrgreen:

п.с. Остается тайной зачем снашивать каблуки 7 раз. если не для КБ???

0.5% з депо розміром у фонд це якраз 1 кгрн, може на підбори й не вистачить, але на квіти з цукерками та шампанське в самий раз буде ;)

Але коли підбори вже є, треба ж їх комусь показати, на когось і самій подивитись, заради чого й 7 разів може бути замало :)
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 13:31

ИМХО Зелёная лучше Универсальной Gold с фото только в одном - 10% на остаток.

Какой там льготный период уже по-моему без разницы совершенно, если за его использование дают всего 1% кэшбека.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 14:27

Re: А-Банк

greenozon написав:на наступному тижні НБУ буде переглядати облікову ставку


Подскажите, какого числа заседание? Что-то не гуглится
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 14:37

  Alpha1251 написав:
greenozon написав:на наступному тижні НБУ буде переглядати облікову ставку


Подскажите, какого числа заседание? Что-то не гуглится

Вроді 12 грудня року 2019 -1% ( буде 14,5%) - більшість прогнозів. І це ще не вечір.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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