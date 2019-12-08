Підкажіть, будь ласка, якщо є на КДВ готівка, невже щоб отримати КБ треба проганяти на моню і назад p2p?
Я-то можу і готівку зняти, закинути на моню і p2p. Але ж це марнотратство сил
Простіших опцій нема?
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Додано: Суб 07 гру, 2019 23:26
Підкажіть, будь ласка, якщо є на КДВ готівка, невже щоб отримати КБ треба проганяти на моню і назад p2p?
Я-то можу і готівку зняти, закинути на моню і p2p. Але ж це марнотратство сил
Простіших опцій нема?
Додано: Суб 07 гру, 2019 23:37
Re: А-Банк
Интересно, а если с кдв на Уни перекинуть и открыть депо - дадут кэшбек?
Додано: Суб 07 гру, 2019 23:42
нет, это не по правилам Зимнего запаса
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 08 гру, 2019 06:48
Re: А-Банк
має на 5-6 днів менший грейс
В мене ідентична ідея по депо, який скоро в абанці закінчиться.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Нед 08 гру, 2019 09:39
Re: А-Банк
Хуже. Кроме меньшего грейса, что уже отмечалось, по многим вопросам при наличии уни-голд-с-фото но при отсутствии зеленки некоторые сервисы "ломбарда" не работают. К примеру мне 3 месяца не платили "рефералку" - долго тормозили, принимали "заявку на ускорение рассмотрения заявки" и лишь к концу третьего месяца выдали, что не могут выплатить рефералку при отсутствии "зеленки" - пришлось открывать - через пару недель выплатили.
Просто уни-голд-с-фото уже не выпускается и "ломбард" пытается их все позакрывать чтобы вычистить из памяти "воспоминания о старшем брате" - поэтому ИМХО для "свинорыльства" и не только, зеленку просто "маст хэв".
Додано: Нед 08 гру, 2019 09:42
Готовы рискнуть 0,5% от суммы вклада? Я пас. Лучше прогнать через "традиционные" каналы и не париться. Тоже в начале января крупный депо под 18,5% заканчивается - если к тому времени ставка по новым вкладам будет все еще достойная - то только "проганять"!!!
Додано: Нед 08 гру, 2019 11:39
0.5% з депо розміром у фонд це якраз 1 кгрн, може на підбори й не вистачить, але на квіти з цукерками та шампанське в самий раз буде
Але коли підбори вже є, треба ж їх комусь показати, на когось і самій подивитись, заради чого й 7 разів може бути замало
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Додано: Нед 08 гру, 2019 13:31
ИМХО Зелёная лучше Универсальной Gold с фото только в одном - 10% на остаток.
Какой там льготный период уже по-моему без разницы совершенно, если за его использование дают всего 1% кэшбека.
Додано: Нед 08 гру, 2019 14:27
Re: А-Банк
Подскажите, какого числа заседание? Что-то не гуглится
Додано: Нед 08 гру, 2019 14:37
Вроді 12 грудня року 2019 -1% ( буде 14,5%) - більшість прогнозів. І це ще не вечір.
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