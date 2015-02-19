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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1444144514461447>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 179
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 17:36

Re: А-Банк

  Vorlon написав:За уходящий год самой полезной картой для меня оказалась Пудра. Это просто фантастика! 8)

А меня наоборот Сима в этом году "приучила" платить в основном "своими" - 2 инфини, 3 платины и несколько валютных голдов - мое все. Поэтому кредитки сейчас держу чисто для "свинства" всякого ;)
Востаннє редагувалось Flamingo в Нед 08 гру, 2019 17:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 17:37

Re: А-Банк

  Vorlon написав:Не вполне понимаю, зачем тогда получать...

Карту или кредитный лимит? Карта (точнее пакет карт FAMIGLIA) как раз нужна ради сопутствующих плюшек, а вот кредитный лимит такое - дали и дали, пользуюсь потихоньку, хотя и без особой выгоды.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 17:40

Re: А-Банк

  ingtrans написав:А в А-Банке уже после того даже повысили зачем-то :)
Если открывали тут депо - то повышение лимита как раз явилось следствием данного действия. Моей супруге тут со старта дали 7300 лимита. Через неделю как открыла "зимний запас" на 30к - лимит повысили до 27к.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 17:47

Re: А-Банк

  Flamingo написав:Если открывали тут депо - то повышение лимита как раз явилось следствием данного действия.

Открывал, но открыл для пробы изначально на 10, а лимит повысили с 10 сразу до 35. Но лимитом здесь фактически перестал пользоваться из-за бОльшего кэшбэка за свои и процентов на остаток.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 05:57

Если фонд открыть с чужака, КБ будет 1000 или тока 500?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 06:02

  Vorlon написав:ИМХО Зелёная лучше Универсальной Gold с фото только в одном - 10% на остаток.

Какой там льготный период уже по-моему без разницы совершенно, если за его использование дают всего 1% кэшбека.

У меня каждый месяц 50к долга.
Зеленая ж выгоднее?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 06:57

  guntherhouse777 написав:Если фонд открыть с чужака, КБ будет 1000 или тока 500?


1000
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 08:13

  guntherhouse777 написав:Если фонд открыть с чужака, КБ будет 1000 или тока 500?

Вобще ничего не дадут.
В період Акції, при оформленні вкладу “Стандарт Строковий” на 6 або 12 міс. на сумубільше, ніж 150 тис. грн, надбавка 0,5% до базової ставки​​НЕ​​надається.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 08:27

Re: А-Банк

  Фантом написав:Вобще ничего не дадут.

То вообще другая надбавка, которая к кэшбэку отношения не имеет.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 09:04

Народ! А сверьте, что у вас отображается в меню "Мои депозиты".
А то я с утра оформлял этот "Зимний запас" и попутно глянул, что там у меня. И малость... о...ел. Вместо депозита на 25к, который должен закончиться через пару дней, у меня отображается 56к с копейками и уже закончившийся (хотя дата окончания отображается верно - 10.12., а пишет, что уже продолжен под 1%).

В общем, там опять какой-то сбой в депозитах произошел (((
Достали.

P.S. Нет, я не пополнял его и забыл :) У меня жесткий учет, там сумма до копейки известна.
Искатель
 
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