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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 08 гру, 2019 17:36
Vorlon написав:
За уходящий год самой полезной картой для меня оказалась Пудра. Это просто фантастика!
А меня наоборот Сима в этом году "приучила" платить в основном "своими" - 2 инфини, 3 платины и несколько валютных голдов - мое все. Поэтому кредитки сейчас держу чисто для "свинства" всякого
Востаннє редагувалось Flamingo
в Нед 08 гру, 2019 17:37, всього редагувалось 1 раз.
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Flamingo
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Додано: Нед 08 гру, 2019 17:37
Vorlon написав:
Не вполне понимаю, зачем тогда получать...
Карту или кредитный лимит? Карта (точнее пакет карт FAMIGLIA) как раз нужна ради сопутствующих плюшек, а вот кредитный лимит такое - дали и дали, пользуюсь потихоньку, хотя и без особой выгоды.
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ingtrans
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Додано: Нед 08 гру, 2019 17:47
Flamingo написав:
Если открывали тут депо - то повышение лимита как раз явилось следствием данного действия.
Открывал, но открыл для пробы изначально на 10, а лимит повысили с 10 сразу до 35. Но лимитом здесь фактически перестал пользоваться из-за бОльшего кэшбэка за свои и процентов на остаток.
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ingtrans
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Додано: Пон 09 гру, 2019 05:57
Если фонд открыть с чужака, КБ будет 1000 или тока 500?
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guntherhouse777
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Додано: Пон 09 гру, 2019 06:02
Vorlon написав:
ИМХО Зелёная лучше Универсальной Gold с фото только в одном - 10% на остаток.
Какой там льготный период уже по-моему без разницы совершенно, если за его использование дают всего 1% кэшбека.
У меня каждый месяц 50к долга.
Зеленая ж выгоднее?
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guntherhouse777
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Додано: Пон 09 гру, 2019 06:57
guntherhouse777 написав:
Если фонд открыть с чужака, КБ будет 1000 или тока 500?
1000
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jay2004
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Додано: Пон 09 гру, 2019 08:13
guntherhouse777 написав:
Если фонд открыть с чужака, КБ будет 1000 или тока 500?
Вобще ничего не дадут.
В період Акції, при оформленні вкладу “Стандарт Строковий” на 6 або 12 міс. на сумубільше, ніж 150 тис. грн, надбавка 0,5% до базової ставкиНЕнадається.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Пон 09 гру, 2019 08:27
Фантом написав:
Вобще ничего не дадут.
То вообще другая надбавка, которая к кэшбэку отношения не имеет.
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ingtrans
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Додано: Пон 09 гру, 2019 09:04
Народ! А сверьте, что у вас отображается в меню "Мои депозиты".
А то я с утра оформлял этот "Зимний запас" и попутно глянул, что там у меня. И малость... о...ел. Вместо депозита на 25к, который должен закончиться через пару дней, у меня отображается 56к с копейками и уже закончившийся (хотя дата окончания отображается верно - 10.12., а пишет, что уже продолжен под 1%).
В общем, там опять какой-то сбой в депозитах произошел (((
Достали.
P.S. Нет, я не пополнял его и забыл
У меня жесткий учет, там сумма до копейки известна.
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Искатель
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Нед 08 гру, 2019 20:00
sens
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