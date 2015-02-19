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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 гру, 2019 09:12
Искатель написав:
А сверьте, что у вас отображается в меню "Мои депозиты".
У меня только мои депозиты с правильными суммами и датами.
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Нед 08 гру, 2019 20:00
sens