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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1445144614471448

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 179
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 14:32

Re: А-Банк

ну по номеру карты естественно.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 14:56

Re: А-Банк

Все деньги зашли, почти час мурыжили.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 15:00

Всем доброго дня
Заводила в банку деньги на зимний депозит СЭПом со счета на универсальную голд. Кешбек не дали. Начала писать в саппорт - они меня ткнули в условия акции где сказано что заход должен быть именно с "карты другого банка". При этом я так понимаю что народ сэпом заводил и хоть и с напоминаниями но кешбек получил. Я чтото делаю не так?
pcust32
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 15:16

  vpchelko написав:MASolomko

Через приват24, мои платежи -> Пополнение карт А-Банка в ПриватБанке

Ви вступаєте на terra incognita. Потім розкажете чи буде кишмиш, бо є сумніви...
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 15:19

pcust32
а з якого банку робили СЕП
це був переказ власне із поточного рахунку чи із карт-рахунку?

у вас Уні голд із фото із пейпасом?
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 15:20

Re: А-Банк

  vpchelko написав:Через приват24, мои платежи -> Пополнение карт А-Банка в ПриватБанке
Это платёж по реквизитам на котловой счёт.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 15:40

  pcust32 написав:Всем доброго дня
Заводила в банку деньги на зимний депозит СЭПом со счета на универсальную голд. Кешбек не дали. Начала писать в саппорт - они меня ткнули в условия акции где сказано что заход должен быть именно с "карты другого банка". При этом я так понимаю что народ сэпом заводил и хоть и с напоминаниями но кешбек получил. Я чтото делаю не так?

Должен быть не просто голд, а голд с чипом и пейпасом (и фото?)
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 15:45

Re: А-Банк

Да такой, с чипом пейпасом фото и возможностью кешбека. Они указали именно на способ захода на карту
pcust32
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 16:05

  pcust32 написав:Всем доброго дня
Заводила в банку деньги на зимний депозит СЭПом со счета на универсальную голд. Кешбек не дали. Начала писать в саппорт - они меня ткнули в условия акции где сказано что заход должен быть именно с "карты другого банка". При этом я так понимаю что народ сэпом заводил и хоть и с напоминаниями но кешбек получил. Я чтото делаю не так?
В оф. условиях ЯВНО не указано, шо речь идет про р2р-пополнение https://a-bank.com.ua/news/winter-stock
Но эти циркачи могут и слона за уши притянуть!
Карту можно пополнить и по номеру самой карты и по номеру её картсчета, так же и с карты можно сделать перевод и через манисенд и
через СЭП. Кроме этого, у них в условиях похоже и пополняшка через кассу проканывает. Настойчиво требуйте долива пива. Хай дают письменный ответ с указанием причины отказа и ссылкой на невыполненный пунк их Условий. Требуйте создания заявки (номер хай дают) на разбор полётов, гадёныши. Или хай переписывают Условия по-другому.

ПС. МОже им нуна справку из банка-отправителя принести, шо там был счет другой карты? А вдруг вы с текущего БЕСкарточного счета делали СЭП? :)

ППС. Похоже Шапито не ожидал,шо народ ломанется по 200К размещать. Манисенд для таких выкрутасов плохо приспособлен. Ждемс закручивания гаек :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 16:19

Re: А-Банк

  clientage написав:Требуйте создания заявки (номер хай дают) на разбор полётов, гадёныши.


Однозначно
я так і робив, довбав поки додовбав :)
це правда зайняло часу.. місяць+
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greenozon
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