|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 гру, 2019 14:32
Re: А-Банк
ну по номеру карты естественно.
Додано: Пон 09 гру, 2019 14:56
Re: А-Банк
Все деньги зашли, почти час мурыжили.
Додано: Пон 09 гру, 2019 15:00
Всем доброго дня
Заводила в банку деньги на зимний депозит СЭПом со счета на универсальную голд. Кешбек не дали. Начала писать в саппорт - они меня ткнули в условия акции где сказано что заход должен быть именно с "карты другого банка". При этом я так понимаю что народ сэпом заводил и хоть и с напоминаниями но кешбек получил. Я чтото делаю не так?
Додано: Пон 09 гру, 2019 15:16
Ви вступаєте на terra incognita. Потім розкажете чи буде кишмиш, бо є сумніви...
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 09 гру, 2019 15:19
pcust32
а з якого банку робили СЕП
це був переказ власне із поточного рахунку чи із карт-рахунку?
у вас Уні голд із фото із пейпасом?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 09 гру, 2019 15:20
Re: А-Банк
Додано: Пон 09 гру, 2019 15:40
Должен быть не просто голд, а голд с чипом и пейпасом (и фото?)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 09 гру, 2019 15:45
Re: А-Банк
Да такой, с чипом пейпасом фото и возможностью кешбека. Они указали именно на способ захода на карту
Додано: Пон 09 гру, 2019 16:05
В оф. условиях ЯВНО не указано, шо речь идет про р2р-пополнение
Но эти циркачи могут и слона за уши притянуть!
Карту можно пополнить и по номеру самой карты и по номеру её картсчета, так же и с карты можно сделать перевод и через манисенд и
через СЭП. Кроме этого, у них в условиях похоже и пополняшка через кассу проканывает. Настойчиво требуйте долива пива. Хай дают письменный ответ с указанием причины отказа и ссылкой на невыполненный пунк их Условий. Требуйте создания заявки (номер хай дают) на разбор полётов, гадёныши. Или хай переписывают Условия по-другому.
ПС. МОже им нуна справку из банка-отправителя принести, шо там был счет другой карты? А вдруг вы с текущего БЕСкарточного счета делали СЭП?
ППС. Похоже Шапито не ожидал,шо народ ломанется по 200К размещать. Манисенд для таких выкрутасов плохо приспособлен. Ждемс закручивания гаек
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 09 гру, 2019 16:19
Re: А-Банк
Однозначно
я так і робив, довбав поки додовбав
це правда зайняло часу.. місяць+
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
|