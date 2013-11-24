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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 гру, 2019 16:38
А ПУМБ-а заблочит безработного за 170 тыс по П2П в месяц ?
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demichh
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Додано: Пон 09 гру, 2019 16:48
MASolomko написав: vpchelko написав:
Через приват24, мои платежи -> Пополнение карт А-Банка в ПриватБанке
Это платёж по реквизитам на котловой счёт.
Є таки підозра, що ні. Схоже, що там лоро/ностро, як і для поповнення Ломбарда через термінал Прихвата.
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klug
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Додано: Пон 09 гру, 2019 20:54
...яку поповните або перерахуєте кошти на неї з картки іншого банку...
Толстый намек на п2п.
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guntherhouse777
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Додано: Пон 09 гру, 2019 20:59
guntherhouse777 написав:
...яку поповните або перерахуєте кошти на неї з картки іншого банку...
Толстый намек на п2п.
Это толстый намЬЁк, шо у Шапито не знают других способов пополнения и перевода средств
А особенно лимитов на эти операции
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 09 гру, 2019 21:05
clientage написав: guntherhouse777 написав:
...яку поповните або перерахуєте кошти на неї з картки іншого банку...
Толстый намек на п2п.
Это толстый намЬЁк, шо у Шапито не знают других способов пополнения и перевода средств
А особенно лимитов на эти операции
Думаю это толстый намек на контроль в случае необходимости и предотвращения выхода за общий лимит выплат. Ведь СЕПом можно жахнуть поприличнее.
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Додано: Пон 09 гру, 2019 21:09
Налили КБ за депо,открытое 1.12.
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novichok
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Додано: Пон 09 гру, 2019 21:16
novichok написав:
Налили КБ за депо,открытое 1.12.
Сегодня начислили КБ за четверг (5.12.2019).
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jay2004
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Додано: Пон 09 гру, 2019 21:43
jay2004 написав: novichok написав:
Налили КБ за депо,открытое 1.12.
Сегодня начислили КБ за четверг (5.12.2019).
Действительно - за четверг 5.12. дали - нежданно рано
.
Кстати тут на днях спрашивали есть ли кишмиш при открытии депо с обычной уни-голд - та что с нулевым лимитом и БЕЗ ФОТО. Так это как раз был мой случай. Кишмиш дали даже без напоминания. Главное чтоб "зеленка" (или уни-голд-с-фото) была.
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Flamingo
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