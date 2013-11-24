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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1446144714481449

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 179
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 16:38

А ПУМБ-а заблочит безработного за 170 тыс по П2П в месяц ?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 16:48

  MASolomko написав:
  vpchelko написав:Через приват24, мои платежи -> Пополнение карт А-Банка в ПриватБанке
Это платёж по реквизитам на котловой счёт.

Є таки підозра, що ні. Схоже, що там лоро/ностро, як і для поповнення Ломбарда через термінал Прихвата.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 20:54

...яку поповните або перерахуєте кошти на неї з картки іншого банку...

Толстый намек на п2п.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 20:59

  guntherhouse777 написав:...яку поповните або перерахуєте кошти на неї з картки іншого банку...

Толстый намек на п2п.

Это толстый намЬЁк, шо у Шапито не знают других способов пополнения и перевода средств
А особенно лимитов на эти операции :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 21:05

  clientage написав:
  guntherhouse777 написав:...яку поповните або перерахуєте кошти на неї з картки іншого банку...

Толстый намек на п2п.

Это толстый намЬЁк, шо у Шапито не знают других способов пополнения и перевода средств
А особенно лимитов на эти операции :mrgreen:

Думаю это толстый намек на контроль в случае необходимости и предотвращения выхода за общий лимит выплат. Ведь СЕПом можно жахнуть поприличнее.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 21:09

Налили КБ за депо,открытое 1.12.
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 21:16

  novichok написав:Налили КБ за депо,открытое 1.12.


Сегодня начислили КБ за четверг (5.12.2019).
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 21:43

  jay2004 написав:
  novichok написав:Налили КБ за депо,открытое 1.12.


Сегодня начислили КБ за четверг (5.12.2019).

Действительно - за четверг 5.12. дали - нежданно рано ;).
Кстати тут на днях спрашивали есть ли кишмиш при открытии депо с обычной уни-голд - та что с нулевым лимитом и БЕЗ ФОТО. Так это как раз был мой случай. Кишмиш дали даже без напоминания. Главное чтоб "зеленка" (или уни-голд-с-фото) была.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 06:51

  clientage написав:
  guntherhouse777 написав:...яку поповните або перерахуєте кошти на неї з картки іншого банку...

Толстый намек на п2п.

Это толстый намЬЁк, шо у Шапито не знают других способов пополнения и перевода средств
А особенно лимитов на эти операции :mrgreen:

Это точно.
Пока откроешь депо, в лучшем случае все лимиты потратишь)
А то и придется рассказывать, откуда дровишки.

Сделали б +0.5%, если в сэповском назначении платежа Пополнение депозита #... от... ФИО.
guntherhouse777
 
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