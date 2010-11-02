RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1447144814491450

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 179
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 16:19

  Comando написав:як ви визначаєте, коли налили кешбек за Депо? просто регулярно переглдаєте суму кешбека, чи прихиодить про те сповіщення якесь пуш/смс?


просто регулярно переглдаєте суму кешбека.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
Повідомлень: 1917
З нами з: 19.02.09
Подякував: 48 раз.
Подякували: 174 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1447144814491450
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Avatar, ingtrans, tarasum, v2k і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 7938, 7939, 7940
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
79397 9377788
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 гру, 2019 17:08
rollo
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3587, 3588, 3589
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
35880 4440138
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 гру, 2019 15:34
demichh
Банк Глобус 1 ... 556, 557, 558
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
5572 746492
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 гру, 2019 14:36
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (79398)
10.12.2019 17:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.