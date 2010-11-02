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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 гру, 2019 16:19
Comando написав:
як ви визначаєте, коли налили кешбек за Депо? просто регулярно переглдаєте суму кешбека, чи прихиодить про те сповіщення якесь пуш/смс?
просто регулярно переглдаєте суму кешбека.
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