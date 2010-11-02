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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1447144814491450

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 179
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 16:19

  Comando написав:як ви визначаєте, коли налили кешбек за Депо? просто регулярно переглдаєте суму кешбека, чи прихиодить про те сповіщення якесь пуш/смс?


просто регулярно переглдаєте суму кешбека.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 17:13

Уже по СЭП-у дают без напоминаний кишмиш?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 19:06

Re: А-Банк

Пришла такая замануха
Зображення

До этого коммуналку платил через другие каналы
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 19:13

  demichh написав:Уже по СЭП-у дают без напоминаний кишмиш?

Видно вже ніхто по сепу не кидає...перейшли на П2П.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 19:28

  Вкладчик1234 написав:
До этого коммуналку платил через другие каналы

"А свято де?"
Какие-то все очень дешевые преимущества - быстро находить, шаблоны создавать, бесплатно платить. А где же игра ярких красок "кишмиша"? :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 19:36

  Flamingo написав:
  Вкладчик1234 написав:
До этого коммуналку платил через другие каналы

"А свято де?"
Какие-то все очень дешевые преимущества - быстро находить, шаблоны создавать, бесплатно платить. А где же игра ярких красок "кишмиша"? :twisted:

Платил бонусами эксима
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Форумчанин року
 
Повідомлень: 9927
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Подякував: 6442 раз.
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  #<1 ... 1447144814491450
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