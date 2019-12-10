Да и поддержка, которая "всегда спешит на помощь, чтобы удовлетворить любые желания клиента".
Жаль, что только виртуально.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 гру, 2019 00:19
Да и поддержка, которая "всегда спешит на помощь, чтобы удовлетворить любые желания клиента".
Жаль, что только виртуально.
Black Jack - White Business
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