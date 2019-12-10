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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1448144914501451

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 179
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 00:19

  greenozon написав:Хто такий Скрудж в депозитах Абанки? :mrgreen:

а програмери тут явно із почуттям гумору, зачот!

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Да и поддержка, которая "всегда спешит на помощь, чтобы удовлетворить любые желания клиента". :mrgreen:
Жаль, что только виртуально.
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  #<1 ... 1448144914501451
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