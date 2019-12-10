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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1448144914501451

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 179
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 00:19

  greenozon написав:Хто такий Скрудж в депозитах Абанки? :mrgreen:

а програмери тут явно із почуттям гумору, зачот!

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Да и поддержка, которая "всегда спешит на помощь, чтобы удовлетворить любые желания клиента". :mrgreen:
Жаль, что только виртуально.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 08:30

  greenozon написав:Хто такий Скрудж в депозитах Абанки? :mrgreen:

а програмери тут явно із почуттям гумору, зачот!


Местные программеры тут не при чем. Программы под названием "Скрудж" я встречал как минимум в 3 или 4 банках еще в 90х годах прошлого века. Это было ПО встраиваемое в оперденьбанка и отвечавшее за депозиты. Так что чувство юмора это не "местное", а чисто стороннего разработчика, который потом сливал свои наработки разным банкам.Видимо этот кто-то "Утиных историй" в детстве пересмотрел. :mrgreen:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 08:49

Блок депозитов продолжает "радовать" ((
Сегодня должен был закончиться депозит. Утром упали проценты, зашел, чтобы разорвать (автопролонгации не было). Смотрю, депозит уже продлен с вчерашнего(!!!) числа. При разрыве пишет "Якщо Ви розірвете договір зараз, Банк нарахує Вам відсотки за зниженою ставкою і Ви втратите:
( Сума штрафу складе ).... грн"

Это еще что за фигня? Звоню на горлинию, они, как всегда, "приняли заявку"... Если до конца дня ничего не прояснится, разорву, черт с ними, с теми штрафами, но что это вообще такое!

Два дня назад вылезла одна хрень, сейчас другая. Мне кажется, у них все вразнос пошло...
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 09:26

на каблучках

ув. любопытная

а кб как долго ждали? без напоминаний?
ну если налом на зеленую, на каблучках
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 09:31

Re: А-Банк

Как банк выполняет свои обязательства - выплата вкладов, выплата процентов?? кто здесь пасётся, поделитесь плиз...
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 09:45

  бульбик написав:Как банк выполняет свои обязательства - выплата вкладов, выплата процентов?? кто здесь пасётся, поделитесь плиз...

Проценти виплачують вчасно...давно не виносив...
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