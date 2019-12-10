Да и поддержка, которая "всегда спешит на помощь, чтобы удовлетворить любые желания клиента".
Жаль, что только виртуально.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 гру, 2019 00:19
Да и поддержка, которая "всегда спешит на помощь, чтобы удовлетворить любые желания клиента".
Жаль, что только виртуально.
Black Jack - White Business
Додано: Сер 11 гру, 2019 08:30
Местные программеры тут не при чем. Программы под названием "Скрудж" я встречал как минимум в 3 или 4 банках еще в 90х годах прошлого века. Это было ПО встраиваемое в оперденьбанка и отвечавшее за депозиты. Так что чувство юмора это не "местное", а чисто стороннего разработчика, который потом сливал свои наработки разным банкам.Видимо этот кто-то "Утиных историй" в детстве пересмотрел.
Додано: Сер 11 гру, 2019 08:49
Блок депозитов продолжает "радовать" ((
Сегодня должен был закончиться депозит. Утром упали проценты, зашел, чтобы разорвать (автопролонгации не было). Смотрю, депозит уже продлен с вчерашнего(!!!) числа. При разрыве пишет "Якщо Ви розірвете договір зараз, Банк нарахує Вам відсотки за зниженою ставкою і Ви втратите:
( Сума штрафу складе ).... грн"
Это еще что за фигня? Звоню на горлинию, они, как всегда, "приняли заявку"... Если до конца дня ничего не прояснится, разорву, черт с ними, с теми штрафами, но что это вообще такое!
Два дня назад вылезла одна хрень, сейчас другая. Мне кажется, у них все вразнос пошло...
Додано: Сер 11 гру, 2019 09:26
на каблучках
ув. любопытная
а кб как долго ждали? без напоминаний?
ну если налом на зеленую, на каблучках
Додано: Сер 11 гру, 2019 09:31
Re: А-Банк
Как банк выполняет свои обязательства - выплата вкладов, выплата процентов?? кто здесь пасётся, поделитесь плиз...
Додано: Сер 11 гру, 2019 09:45
Проценти виплачують вчасно...давно не виносив...
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
|