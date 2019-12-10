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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1449145014511452

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 180
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 10:46

Вот только что разорвал депозит, который почему-то вчера продлился (хотя там не было никакой автопролонгации, а деньги доступны становились только сегодня!).
С меня сняли проценты за 1 день, в общем, вернули меньше суммы депозита.
Вот так.
Сейчас буду звонить еще раз на горлинию, ругаться.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 11:25

Искатель
Заявку не забудьте зафіксувати
PS Welcome to the AB game :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 11:43

  greenozon написав:Искатель
Заявку не забудьте зафіксувати
PS Welcome to the AB game :)

Аякже ж! :)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 17:13

Re: А-Банк

  Искатель написав:Да никак, это был сбой базы данных. Потом подшаманили они у себя, опять стал правильный остаток.
Ребята руками лазят в базе данных!


Правят пиксели в приложениях.
У меня тоже висяки были, поправили после визита в отделение.
На момент сбоя у них есть backup , они с ним и сверяются . Пока.... ничего плохого не заметил , акромя де*** алгоритма открытия депо через А24.
Все соблюдают - открываеш на сумму от 10К автоматом добавляет +1%
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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