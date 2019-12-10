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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 гру, 2019 10:46
Вот только что разорвал депозит, который почему-то вчера продлился (хотя там не было никакой автопролонгации, а деньги доступны становились только сегодня!).
С меня сняли проценты за 1 день, в общем, вернули меньше суммы депозита.
Вот так.
Сейчас буду звонить еще раз на горлинию, ругаться.
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Искатель
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Додано: Сер 11 гру, 2019 11:25
Искатель
Заявку не забудьте зафіксувати
PS Welcome to the AB game
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greenozon
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Додано: Сер 11 гру, 2019 11:43
greenozon написав:Искатель
Заявку не забудьте зафіксувати
PS Welcome to the AB game
Аякже ж!
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Искатель
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Додано: Сер 11 гру, 2019 17:13
Искатель написав:
Да никак, это был сбой базы данных. Потом подшаманили они у себя, опять стал правильный остаток.
Ребята руками лазят в базе данных!
Правят пиксели в приложениях.
У меня тоже висяки были, поправили после визита в отделение.
На момент сбоя у них есть backup , они с ним и сверяются . Пока.... ничего плохого не заметил , акромя де*** алгоритма открытия депо через А24.
Все соблюдают - открываеш на сумму от 10К автоматом добавляет +1%
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: Сер 11 гру, 2019 19:24
v57 написав:
ув. любопытная
а кб как долго ждали? без напоминаний?
Без напоминаний, потому что никакого кб я не ждала
Я честно (т.е. совершенно бесплатно для А-банка) вносила наличные на ЗЕ-карту в кассе банка. А в этом случае никаких КБ не предусмотрено.
Но от КБ я отказалась не потому, что такая щедрая
, а потому, что такая ленивая. Мне лень было делать слишком много телодвижений, про которые тут рассказывали ребята, чтобы получить тот ниачомный КБ.
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: Сер 11 гру, 2019 19:36
lubopytnaya
ну все согласно условий
я похоже не понял главного из того поста
каблуки отвлекли
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v57
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