RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1449145014511452

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 180
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 10:46

Вот только что разорвал депозит, который почему-то вчера продлился (хотя там не было никакой автопролонгации, а деньги доступны становились только сегодня!).
С меня сняли проценты за 1 день, в общем, вернули меньше суммы депозита.
Вот так.
Сейчас буду звонить еще раз на горлинию, ругаться.
Искатель
 
Повідомлень: 3287
З нами з: 22.02.16
Подякував: 480 раз.
Подякували: 1262 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 11:25

Искатель
Заявку не забудьте зафіксувати
PS Welcome to the AB game :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6760
З нами з: 01.06.14
Подякував: 197 раз.
Подякували: 410 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 11:43

  greenozon написав:Искатель
Заявку не забудьте зафіксувати
PS Welcome to the AB game :)

Аякже ж! :)
Искатель
 
Повідомлень: 3287
З нами з: 22.02.16
Подякував: 480 раз.
Подякували: 1262 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 17:13

Re: А-Банк

  Искатель написав:Да никак, это был сбой базы данных. Потом подшаманили они у себя, опять стал правильный остаток.
Ребята руками лазят в базе данных!


Правят пиксели в приложениях.
У меня тоже висяки были, поправили после визита в отделение.
На момент сбоя у них есть backup , они с ним и сверяются . Пока.... ничего плохого не заметил , акромя де*** алгоритма открытия депо через А24.
Все соблюдают - открываеш на сумму от 10К автоматом добавляет +1%
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3196
З нами з: 23.11.14
Подякував: 618 раз.
Подякували: 388 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 19:24

  v57 написав:ув. любопытная

а кб как долго ждали? без напоминаний?

Без напоминаний, потому что никакого кб я не ждала :D
Я честно (т.е. совершенно бесплатно для А-банка) вносила наличные на ЗЕ-карту в кассе банка. А в этом случае никаких КБ не предусмотрено.

Но от КБ я отказалась не потому, что такая щедрая :D, а потому, что такая ленивая. Мне лень было делать слишком много телодвижений, про которые тут рассказывали ребята, чтобы получить тот ниачомный КБ.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3974
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1230 раз.
Подякували: 500 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 19:36

lubopytnaya
ну все согласно условий
я похоже не понял главного из того поста
каблуки отвлекли :)
v57
 
Повідомлень: 2400
З нами з: 14.03.10
Подякував: 86 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 21:09

  lubopytnaya написав:Без напоминаний, потому что никакого кб я не ждала :D
Я честно (т.е. совершенно бесплатно для А-банка) вносила наличные на ЗЕ-карту в кассе банка. А в этом случае никаких КБ не предусмотрено.

Но от КБ я отказалась не потому, что такая щедрая :D, а потому, что такая ленивая. Мне лень было делать слишком много телодвижений, про которые тут рассказывали ребята, чтобы получить тот ниачомный КБ.

Все ради фигуры, все ради физкультуры. :mrgreen:
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8753
З нами з: 03.11.08
Подякував: 688 раз.
Подякували: 1934 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 21:12

Re: А-Банк

  lubopytnaya написав:Без напоминаний, потому что никакого кб я не ждала

Чот мне кажется, шо тут вот каблучки вас и подвели. Потому как ну оч. похоже, шо есть КБ за наличное размещение через кассу на КдВ!! Я не проверял, но чот под ложечкой засосало :wink: :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 29810
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2375 раз.
Подякували: 3451 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 22:07

  clientage написав:
  lubopytnaya написав:Без напоминаний, потому что никакого кб я не ждала

Чот мне кажется, шо тут вот каблучки вас и подвели. Потому как ну оч. похоже, шо есть КБ за наличное размещение через кассу на КдВ!! Я не проверял, но чот под ложечкой засосало :wink: :wink:

так она же на зекарту вносила, а не на КДВ, да и за нал на КДВ просто компенсируют комиссию, которую сами же и удержат...
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
Повідомлень: 2505
З нами з: 06.03.09
Подякував: 9 раз.
Подякували: 294 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 22:24

  clientage написав:
  lubopytnaya написав:Без напоминаний, потому что никакого кб я не ждала

Чот мне кажется, шо тут вот каблучки вас и подвели. Потому как ну оч. похоже, шо есть КБ за наличное размещение через кассу на КдВ!! Я не проверял, но чот под ложечкой засосало :wink: :wink:

Ага, є. Але через касу іншого банку.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3816
З нами з: 18.08.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1449145014511452
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: antey718, guntherhouse777, kostya77, lubopytnaya, rollo і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 7948, 7949, 7950
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
79490 9385539
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 гру, 2019 22:23
rollo
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3590, 3591, 3592
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
35914 4443675
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 гру, 2019 19:04
Kevin
ОТП БАНК 1 ... 626, 627, 628
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
6277 1419317
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 гру, 2019 18:30
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.