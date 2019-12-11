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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1450145114521453

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 180
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 23:17

  velvet написав:
  clientage написав:
  lubopytnaya написав:Без напоминаний, потому что никакого кб я не ждала

Чот мне кажется, шо тут вот каблучки вас и подвели. Потому как ну оч. похоже, шо есть КБ за наличное размещение через кассу на КдВ!! Я не проверял, но чот под ложечкой засосало :wink: :wink:

так она же на зекарту вносила, а не на КДВ, да и за нал на КДВ просто компенсируют комиссию, которую сами же и удержат...

через кассу КБ = 1%. Нужны добровольцы, можно с каблучками :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 23:20

Re: А-Банк

  clientage написав:через кассу КБ = 1%.


В правилах пише 0,5% :roll:
https://a-bank.com.ua/static/news/promo ... ock_ua.pdf
V2
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 23:22

  V2 написав:
  clientage написав:через кассу КБ = 1%.


В правилах пише 0,5% :roll:
https://a-bank.com.ua/static/news/promo ... ock_ua.pdf

Ааа, а пополняшка через кассу Шапито нашару или за -0.5%?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 23:25

clientage
на уні нашару, на кдв із комісом
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 23:27

Т.е. как у Привата :(
Ну и грець тому Шапито. Буду манисендом ходить :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 23:29

Re: А-Банк

  clientage написав:Т.е. как у Привата

Це ж колишній менший брат :)
В тарифах все майже так само!
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 01:13

Re: А-Банк

Что то депо я оформил, а о том как выводить подумал только спустя неделю.
На руках есть только зильоная кредитка, КДВ нет.
Чо посоветуете?

За бумажным договором тут сильно желательно идти в отделение? Или можно не париться?
escobar
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 07:04

  escobar написав:Что то депо я оформил, а о том как выводить подумал только спустя неделю.
На руках есть только зильоная кредитка, КДВ нет.
Чо посоветуете?

За бумажным договором тут сильно желательно идти в отделение? Или можно не париться?

Получать КДВ обязательно! Не помешает точно. Плюс бесплатный сьем во всех банкоматах и бесплатные р2р (у зеленой я так понимаю этого нет).
По поводу договора не парьтесь - скачайте с а24
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 07:48

Re: А-Банк

  Flamingo написав:бесплатные р2р

Точно? В тарифах так:
Переказ на картку іншого банку України через АБанк24
0,5% +3 грн

Как, собственно, и для Зеленой.
ingtrans
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