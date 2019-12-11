velvet написав:
так она же на зекарту вносила, а не на КДВ, да и за нал на КДВ просто компенсируют комиссию, которую сами же и удержат...
через кассу КБ = 1%. Нужны добровольцы, можно с каблучками
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Додано: Сер 11 гру, 2019 23:17
через кассу КБ = 1%. Нужны добровольцы, можно с каблучками
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 11 гру, 2019 23:20
Re: А-Банк
В правилах пише 0,5%
Додано: Сер 11 гру, 2019 23:22
Ааа, а пополняшка через кассу Шапито нашару или за -0.5%?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 11 гру, 2019 23:25
clientage
на уні нашару, на кдв із комісом
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 11 гру, 2019 23:27
Т.е. как у Привата
Ну и грець тому Шапито. Буду манисендом ходить
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 11 гру, 2019 23:29
Re: А-Банк
Додано: Чет 12 гру, 2019 01:13
Re: А-Банк
Что то депо я оформил, а о том как выводить подумал только спустя неделю.
На руках есть только зильоная кредитка, КДВ нет.
Чо посоветуете?
За бумажным договором тут сильно желательно идти в отделение? Или можно не париться?
Додано: Чет 12 гру, 2019 07:04
Получать КДВ обязательно! Не помешает точно. Плюс бесплатный сьем во всех банкоматах и бесплатные р2р (у зеленой я так понимаю этого нет).
По поводу договора не парьтесь - скачайте с а24
Додано: Чет 12 гру, 2019 07:48
Re: А-Банк
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