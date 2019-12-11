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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 180
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 09:45

Re: А-Банк

  clientage написав:Значит..?

Непонятно что это значит. Пробовать нужно. Более полные тарифы на переводы есть здесь - https://conditions-and-rules.a-bank.com ... 7/?lang=ua, но о сторонних сервисах там ничего нет. Тем не менее, на первый взгляд, на КДВ там нет никаких особых тарифов, поэтому можно ожидать, что и через сторонние сервисы особого тарифа для КДВ не будет.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 10:19

Re: А-Банк

  clientage написав:Значит..?

Треба тестити.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 10:27

  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:Значит..?

Треба тестити.

Угу. Настоятельно советую :)
КдВ -- эт ж карта спецом для обнала. Все будет супер :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 10:27

  ingtrans написав:
  clientage написав:Значит..?

Непонятно что это значит. Пробовать нужно. Более полные тарифы на переводы есть здесь - https://conditions-and-rules.a-bank.com ... 7/?lang=ua, но о сторонних сервисах там ничего нет. Тем не менее, на первый взгляд, на КДВ там нет никаких особых тарифов, поэтому можно ожидать, что и через сторонние сервисы особого тарифа для КДВ не будет.

2 декабря не было комиссии за вывод с КДВ сторонним сервисом...
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 10:56

введут
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