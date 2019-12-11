Непонятно что это значит. Пробовать нужно. Более полные тарифы на переводы есть здесь - https://conditions-and-rules.a-bank.com ... 7/?lang=ua, но о сторонних сервисах там ничего нет. Тем не менее, на первый взгляд, на КДВ там нет никаких особых тарифов, поэтому можно ожидать, что и через сторонние сервисы особого тарифа для КДВ не будет.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Непонятно что это значит. Пробовать нужно. Более полные тарифы на переводы есть здесь - https://conditions-and-rules.a-bank.com ... 7/?lang=ua, но о сторонних сервисах там ничего нет. Тем не менее, на первый взгляд, на КДВ там нет никаких особых тарифов, поэтому можно ожидать, что и через сторонние сервисы особого тарифа для КДВ не будет.
2 декабря не было комиссии за вывод с КДВ сторонним сервисом...
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логан1919 написав:Звонила знакомая девочка из отделения - с 16 будут падать ставки...
Понеділок - тяжкий день.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.