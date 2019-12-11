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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 180
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 12:24

  бульбик написав:
  логан1919 написав:Звонила знакомая девочка из отделения - с 16 будут падать ставки...


А как же акция?
Такое ощущение, что шапито Вас кидает в первый раз..)
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 12:26

  бульбик написав:
  логан1919 написав:Звонила знакомая девочка из отделения - с 16 будут падать ставки...


А как же акция?

Акція триває...як і в Комсі2. :)
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 13:00

Re: А-Банк

  ingtrans написав:поэтому можно ожидать, что и через сторонние сервисы особого тарифа для КДВ не будет.

пару лет подряд пользовался выводом с КДВ на Альфу ее сервисом - без всяких комиссий, в отличие от приватовской КДВ где берут 0.5%
Сейчас наслаждаюсь бесплатным СЭПом по реквизитам (по IBAN) туда-же
v_matsenko
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