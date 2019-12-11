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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 гру, 2019 12:24
бульбик написав: логан1919 написав:
Звонила знакомая девочка из отделения - с 16 будут падать ставки...
А как же акция?
Такое ощущение, что шапито Вас кидает в первый раз..)
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Додано: Чет 12 гру, 2019 12:26
бульбик написав: логан1919 написав:
Звонила знакомая девочка из отделения - с 16 будут падать ставки...
А как же акция?
Акція триває...як і в Комсі2.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Чет 12 гру, 2019 13:00
ingtrans написав:
поэтому можно ожидать, что и через сторонние сервисы особого тарифа для КДВ не будет.
пару лет подряд пользовался выводом с КДВ на Альфу ее сервисом - без всяких комиссий, в отличие от приватовской КДВ где берут 0.5%
Сейчас наслаждаюсь бесплатным СЭПом по реквизитам (по IBAN) туда-же
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Додано: Чет 12 гру, 2019 13:53
бульбик написав: логан1919 написав:
Звонила знакомая девочка из отделения - с 16 будут падать ставки...
А как же акция?
в Акції ставки не прописані!
тому - фінальний бросок!
от сьогодні НБУ як скине облікову ставку на пару % вниз так і полетять депозити слід за нею
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greenozon
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Додано: Чет 12 гру, 2019 14:13
Придется в универсал пополнять 19% столб.
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demichh
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Додано: Чет 12 гру, 2019 14:37
greenozon написав: бульбик написав: логан1919 написав:
Звонила знакомая девочка из отделения - с 16 будут падать ставки...
А как же акция?
в Акції ставки не прописані!
тому - фінальний бросок!
от сьогодні НБУ як скине облікову ставку на пару % вниз так і полетять депозити слід за нею
сегодня НБУ резко снизил учетную ставку до 13.5%
всё ,эра 16-18% ставок сегодня официально закончилась ,теперь будет в районе 12-14% с дальнейшим понижением
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Vladibor
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Додано: Чет 12 гру, 2019 14:53
Vladibor
В нашей стране всё может перевернуться с ног на голову за одну ночь!
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бульбик
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Додано: Чет 12 гру, 2019 14:56
бульбик написав: логан1919 написав:
Звонила знакомая девочка из отделения - с 16 будут падать ставки...
А как же акция?
По акции +1% как давали, так и продолжат. До января. А что не так?
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escobar
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