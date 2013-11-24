Кажуть, що скинуть всього 0,5% зі ставки. Із 17.12
Завтра буде більше інфо
То поки все
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 гру, 2019 16:05
Re: А-Банк
Кажуть, що скинуть всього 0,5% зі ставки. Із 17.12
Завтра буде більше інфо
То поки все
промокод від Мінфіна UF9U733
Додано: Чет 12 гру, 2019 16:09
З вівторка?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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