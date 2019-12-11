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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 180
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 16:05

Re: А-Банк

Кажуть, що скинуть всього 0,5% зі ставки. Із 17.12
Завтра буде більше інфо
То поки все
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wolt450
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 16:09

  wolt450 написав:Кажуть, що скинуть всього 0,5% зі ставки. Із 17.12
Завтра буде більше інфо
То поки все

З вівторка?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 19:06

Столбиться надо, пока не порезали ставки. Донести можно потом. Кстати, сумма и интервал пополнения ограничены?
Порт
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 19:30

  Порт написав:Столбиться надо, пока не порезали ставки. Донести можно потом. Кстати, сумма и интервал пополнения ограничены?

По вкладам открытым после 1.09.2019 сумма пополнений в месяц равна сумме вклада, которая была на 1 число текущего месяца
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 20:40

Подскажите, еще из барсука (форвард) можно бесплатный П2П с депозитки сделать на зеленую?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 21:36

demichh

в ІБ форварда відображаються усі комісії перед пересилками
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 21:36

  demichh написав:Подскажите, еще из барсука (форвард) можно бесплатный П2П с депозитки сделать на зеленую?

Можна
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wolt450
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