Додано: П'ят 13 гру, 2019 09:19

Господа,

Как банк сейчас отдает валюту и гривну с депо? Есть сложности с этим?

Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»

http://minfin.com.ua/deposits/bonus/