Особливих хмар над банкою не видно.
Суркіс сидить в ЗаЖОПі.
В господарці нормативи виконують.
Думаю ще місяць банка протримається на плаву.
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:14
Re: А-Банк
Особливих хмар над банкою не видно.
Суркіс сидить в ЗаЖОПі.
В господарці нормативи виконують.
Думаю ще місяць банка протримається на плаву.
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:24
Re: А-Банк
Думати можна все що заманеться, але оскільки майбутнього не знає ніхто, то ризики маємо нести кожен свої самотужки...
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:27
Так іншого і не дано...але за певну суму готовий місяць цей ризик нести разом.
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:34
Re: А-Банк
є така штука - "Ризик-орієнтований" підхід
до речі НБУ його вимагає від банків по відношенню до клієнтури
от цікаво стало - що саме робити для цього підходу по питанню колеги?
отже, вхідні дані -
1) АБанк
2) вихід за межі ФГВФО (200К) на 1 місяць
які будуть думки і пропозиції, колеги
я гадаю треба розписати ризики і по кожному оцінити його і план дій якщо він вистрелить
поїхали?
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:44
Re: А-Банк
А хіба в ТА якось можна відняти свої кошти? Хіба корупційно або якимось кримінальним шляхом, чого ризик-орієнтованим підходом я б не називав...
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:45
Re: А-Банк
Сплюньте. Я тільки сьогодні дозалив на другий акаунт на річне. Так що має рік протриматись, щоб не провокувати всплеск антисемітизму.
Зараз з найвищими ставками в БС цей місяць мають кошти прибувати достатні, щоб хоча би старим давати вийти.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:52
В нас різні цілі...в січні року 2020 планую забирати біля Фонду від Братків, тому місяць достатньо....
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 13:05
А потім куди? Тазік?
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