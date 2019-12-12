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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1454145514561457

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 180
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:14

Re: А-Банк

  Алексей77 написав:Сейчас это критично?

Особливих хмар над банкою не видно.
Суркіс сидить в ЗаЖОПі.
В господарці нормативи виконують.
Думаю ще місяць банка протримається на плаву.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:24

Re: А-Банк

Думати можна все що заманеться, але оскільки майбутнього не знає ніхто, то ризики маємо нести кожен свої самотужки...
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:27

  kreuz написав:Думати можна все що заманеться, але оскільки майбутнього не знає ніхто, то ризики маємо нести кожен свої самотужки...

Так іншого і не дано...але за певну суму готовий місяць цей ризик нести разом. :)
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:34

Re: А-Банк

  kreuz написав:то ризики маємо нести кожен свої самотужки...

є така штука - "Ризик-орієнтований" підхід
до речі НБУ його вимагає від банків по відношенню до клієнтури
от цікаво стало - що саме робити для цього підходу по питанню колеги?
отже, вхідні дані -
1) АБанк
2) вихід за межі ФГВФО (200К) на 1 місяць

які будуть думки і пропозиції, колеги
я гадаю треба розписати ризики і по кожному оцінити його і план дій якщо він вистрелить
поїхали?
+50грн !
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:44

Re: А-Банк

А хіба в ТА якось можна відняти свої кошти? Хіба корупційно або якимось кримінальним шляхом, чого ризик-орієнтованим підходом я б не називав...
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:45

Re: А-Банк

  Квесторе_поверніться написав:Думаю ще місяць банка протримається на плаву.


Сплюньте. Я тільки сьогодні дозалив на другий акаунт на річне. Так що має рік протриматись, щоб не провокувати всплеск антисемітизму.
Зараз з найвищими ставками в БС цей місяць мають кошти прибувати достатні, щоб хоча би старим давати вийти.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:48

а в казань то, я думаю, не доедет
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:52

  Ой+ написав:
  Квесторе_поверніться написав:Думаю ще місяць банка протримається на плаву.


Сплюньте. Я тільки сьогодні дозалив на другий акаунт на річне. Так що має рік протриматись, щоб не провокувати всплеск антисемітизму.
Зараз з найвищими ставками в БС цей місяць мають кошти прибувати достатні, щоб хоча би старим давати вийти.

В нас різні цілі...в січні року 2020 планую забирати біля Фонду від Братків, тому місяць достатньо.... :)
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 13:05

  Квесторе_поверніться написав:В нас різні цілі...в січні року 2020 планую забирати біля Фонду від Братків, тому місяць достатньо.... :)


А потім куди? Тазік?
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