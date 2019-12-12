RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1455145614571458

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 180
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 14:25

  Алексей77 написав:2. Если сегодня до 20-00 отправить деньги по СЭПу через Альфу на IBAN счет универсалк А-банка, когда они зайдут?

Альфа отправляет текущим оперднем до 17:00
Вот до 17 отправите, мож седня в 19:00 и увидите в Шапито.
Шлите манисендом -- манахнавеннА
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 29837
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2376 раз.
Подякували: 3454 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 14:33

  clientage написав:
  Алексей77 написав:2. Если сегодня до 20-00 отправить деньги по СЭПу через Альфу на IBAN счет универсалк А-банка, когда они зайдут?

Альфа отправляет текущим оперднем до 17:00
Вот до 17 отправите, мож седня в 19:00 и увидите в Шапито.
Шлите манисендом -- манахнавеннА

100 тыс. грн. можно Манисендом на А-банку с Ультры Альфы? И какая комиссия?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
Повідомлень: 1451
З нами з: 04.12.09
Подякував: 10 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 14:36

  Алексей77 написав:
  clientage написав:
  Алексей77 написав:2. Если сегодня до 20-00 отправить деньги по СЭПу через Альфу на IBAN счет универсалк А-банка, когда они зайдут?

Альфа отправляет текущим оперднем до 17:00
Вот до 17 отправите, мож седня в 19:00 и увидите в Шапито.
Шлите манисендом -- манахнавеннА

100 тыс. грн. можно Манисендом на А-банку с Ультры Альфы? И какая комиссия?

Манисендом Альфы будет комисс 1%+5 :mrgreen:
Да и Альфа больше 15К/карта/дн и не выпустит то. Еще и залочить карту может психованый фрод-контроль :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 29837
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2376 раз.
Подякували: 3454 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 1455145614571458
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, Алексей77, BankAlliance, Doubting Thomas, Google Adsense [Bot], vollena71 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 7954, 7955, 7956
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
79559 9392384
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 гру, 2019 14:37
Alfa_Bank
Банк Альянс 1 ... 69, 70, 71
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
701 96008
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 гру, 2019 14:35
BankAlliance
Юнекс Банк 1 ... 171, 172, 173
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
1724 449
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 гру, 2019 13:41
dengon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (702)
13.12.2019 14:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.