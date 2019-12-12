Альфа отправляет текущим оперднем до 17:00
Вот до 17 отправите, мож седня в 19:00 и увидите в Шапито.
Шлите манисендом -- манахнавеннА
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 гру, 2019 14:25
Альфа отправляет текущим оперднем до 17:00
Вот до 17 отправите, мож седня в 19:00 и увидите в Шапито.
Шлите манисендом -- манахнавеннА
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 13 гру, 2019 14:33
100 тыс. грн. можно Манисендом на А-банку с Ультры Альфы? И какая комиссия?
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 14:36
Манисендом Альфы будет комисс 1%+5
Да и Альфа больше 15К/карта/дн и не выпустит то. Еще и залочить карту может психованый фрод-контроль
... делайте хоть что-нибудь!
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