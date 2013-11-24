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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 гру, 2019 14:25
Алексей77 написав:
2. Если сегодня до 20-00 отправить деньги по СЭПу через Альфу на IBAN счет универсалк А-банка, когда они зайдут?
Альфа отправляет текущим оперднем до 17:00
Вот до 17 отправите, мож седня в 19:00 и увидите в Шапито.
Шлите манисендом -- манахнавеннА
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 14:33
clientage написав: Алексей77 написав:
2. Если сегодня до 20-00 отправить деньги по СЭПу через Альфу на IBAN счет универсалк А-банка, когда они зайдут?
Альфа отправляет текущим оперднем до 17:00
Вот до 17 отправите, мож седня в 19:00 и увидите в Шапито.
Шлите манисендом -- манахнавеннА
100 тыс. грн. можно Манисендом на А-банку с Ультры Альфы? И какая комиссия?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Алексей77
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 14:36
Алексей77 написав: clientage написав: Алексей77 написав:
2. Если сегодня до 20-00 отправить деньги по СЭПу через Альфу на IBAN счет универсалк А-банка, когда они зайдут?
Альфа отправляет текущим оперднем до 17:00
Вот до 17 отправите, мож седня в 19:00 и увидите в Шапито.
Шлите манисендом -- манахнавеннА
100 тыс. грн. можно Манисендом на А-банку с Ультры Альфы? И какая комиссия?
Манисендом Альфы будет комисс 1%+5
Да и Альфа больше 15К/карта/дн и не выпустит то. Еще и залочить карту может психованый фрод-контроль
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 14:45
clientage написав:
Да и Альфа больше 15К/карта/дн и не выпустит то.
якраз в даний момент про ці п2п ліміти ідуть дуже гарячі дискусії на гілці Альфа банки
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greenozon
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 14:53
greenozon написав: clientage написав:
Да и Альфа больше 15К/карта/дн и не выпустит то.
якраз в даний момент про ці п2п ліміти ідуть дуже гарячі дискусії на гілці Альфа банки
А чо там спорить. Сама ОфПред месяца 2 назад выХладывала там талбички с лимитами
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 14:56
А что по ставочкам слышно? с Понедельника или Вторника?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Алексей77
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:10
Алексей77 написав:
А что по ставочкам слышно? с Понедельника или Вторника?
Понедельник - вниз.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
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jay2004
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:13
jay2004
если упадут вниз - значит можно размещаться в более надежных банках пока те не опустят. В данной ситуации быстрый спуск % вниз в этой банке им не на пользу
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бульбик
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:24
jay2004 написав: Алексей77 написав:
А что по ставочкам слышно? с Понедельника или Вторника?
Понедельник - вниз.
Вівторок - вниз, але це тільки слухи.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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